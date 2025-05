Chupeta digital: Veja como equilibrar o uso de telas por crianças

Danielle S. Marcondes trabalha fora, é mãe da pequena Anna Clara, de 3 anos e 11 meses, e conhece bem o desafio de equilibrar o uso das telas no dia a dia da filha. "Ela assiste no smartphone e tablet, e joguinhos, só os educativos", conta. Durante a semana, Anna passa cerca de duas horas por dia usando os aparelhos, enquanto a mãe aproveita o tempo para organizar a casa, preparar a janta e separar a mochila para o dia seguinte. "Me consome, mas é o tempo que tenho", admite.

Nos fins de semana, porém, a rotina muda: "Na roça, ela brinca com terra, bichinhos e as amigas vizinhas", relata Danielle, que, com o esposo, oferece à filha o contato constante com atividades ao ar livre e interações sociais. O casal também procura estabelecer limites claros: evita que a filha assista a conteúdos que considera inadequados e mantém a regra de não usar telas durante as refeições, após episódios de irritação e choro.



Foto: Danielle S. Marcondes para a SAMPI

"Nem tudo é mil maravilhas, mas buscamos o equilíbrio". Por sorte, os avós paternos e maternos de Anna respeitam a postura dos pais quando recebem a pequena nas férias ou finais de semana, e mantêm o controle às telas.