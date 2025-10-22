Capitão Hunter é preso por crimes sexuais contra crianças; VÍDEO

Com perfil focado na franquia de jogos e animações do Pokémon, o influenciador atraía principalmente crianças e adolescentes, com a venda de produtos na sua loja virtual.

O youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira (22) em Santo André (SP), suspeito de exploração sexual infantil e estupro de vulnerável. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores e produz vídeos sobre o universo Pokémon, incluindo cards e pelúcias. As acusões das quais ele é suspeito envolvem uma menina de 13 anos e um menino de 11.

A investigação mostrou que ele se aproveitava da própria influência para se aproximar das vítimas, oferecendo itens colecionáveis relacionadas à franquia. Uma das vítimas, a adolescente de 13 anos, conheceu o suspeito em evento num shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro. Depois do encontro, o homem manteve contato com a menina pelas redes sociais, prometendo apoio na sua trajetória no jogo. No entanto, passou a exigir fotos íntimas, em troca de produtos do Pokémon e imagens íntimas de si mesmo. A menina gravou as conversas, que serviram de prova do crime.

Segundo a Polícia Civil do Rio, o influenciador fez o mesmo tipo de abordagem ao menino de 11 anos.

Além da prisão, a operação apreendeu seis celulares, três pendrives e um computador, que serão periciados, e a Justiça autorizou a quebra do sigilo digital.