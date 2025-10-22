22 de outubro de 2025
CARONA MALSUCEDIDA

Homem se pendura em caminhão, cai e é arrastado; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
O caso é da tarde de terça-feira (21) e foi registrado por câmera de segurança.
Um homem se pendurou na traseira de um caminhão em movimento no Recanto das Emas, no Distrito Federal, aparentemente na tentativa de pegar carona. Ele caiu e foi arrastado pela rua. O caso é da tarde de terça-feira (21) e foi registrado por câmera de segurança.

Leia mais: Caminhão arrasta cadeirante estrada abaixo; VÍDEO

O vídeo mostra o momento em que o homem perde o equilíbrio, cai no asfalto e é arrastado por alguns metros antes que o motorista perceba o que aconteceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima caída na via, consciente e orientada. O homem recebeu atendimento no local e foi levado para uma unidade de saúde da região. Seu estado clínico não foi divulgado.

