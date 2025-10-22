Homem se pendura em caminhão, cai e é arrastado; VÍDEO

Um homem se pendurou na traseira de um caminhão em movimento no Recanto das Emas, no Distrito Federal, aparentemente na tentativa de pegar carona. Ele caiu e foi arrastado pela rua. O caso é da tarde de terça-feira (21) e foi registrado por câmera de segurança.

Leia mais: Caminhão arrasta cadeirante estrada abaixo; VÍDEO

O vídeo mostra o momento em que o homem perde o equilíbrio, cai no asfalto e é arrastado por alguns metros antes que o motorista perceba o que aconteceu.