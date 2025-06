Caminhão arrasta cadeirante estrada abaixo; VÍDEO

Um idoso de 68 anos em cadeira de rodas foi arrastado por um caminhão, na segunda-feira (23), na Estrada João de Oliveira Remião, em Porto Alegre (RS). Apesar do susto, Luiz Jaeger não sofreu ferimentos graves e passa bem, segundo informou a família ao G1. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com os parentes, que pretendem registrar boletim de ocorrência, o aposentado foi atingido pelas costas quando o caminhão se aproximou e ficou preso no para-choque dianteiro do veículo. O motorista só parou após escutar os gritos de pessoas que testemunharam a cena. Em seguida, deixou o local sem prestar socorro.