Presidente do Peru aciona Forças Armadas contra crime organizado

O presidente interino do Peru, José Jerí, decretou estado de emergência por 30 dias em Lima e na província de Callao para enfrentar o aumento da criminalidade organizada, informou a agência EFE.
A medida, que entra em vigor à meia-noite desta quarta-feira (22), autoriza o emprego das Forças Armadas no patrulhamento das ruas e suspende direitos constitucionais, como a liberdade de reunião e o sigilo domiciliar.
Em pronunciamento, Jerí afirmou que “a delinquência cresceu de maneira desmesurada” e prometeu “recuperar a paz e a tranquilidade” da população.
O decreto é estabelecido após protestos e paralisações de transportes em várias cidades, motivados pela escalada da violência, que já provocou 575 homicídios entre julho e setembro, o maior número do ano, segundo o governo peruano.