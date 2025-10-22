Investigado por matar duas pessoas e incendiar clínica é médico

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (21), o oftalmologista José Gabriel Gloes de Meira, de 56 anos, apontado como autor do ataque que matou duas pessoas e feriu uma na clínica Optocentro Saúde e Reabilitação Visual, no centro de Itapetininga (SP). O crime foi cometido na tarde de segunda-feira (20). A informação é do SBT News.
Relembre o caso: Homem invade clínica, mata dono e paciente e ateia fogo no local
De acordo com o delegado responsável pela investigação, a prisão foi possível após a análise de imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar a placa do carro usado no crime, alugado na própria cidade. Durante o cumprimento de mandado de busca, os agentes apreenderam a arma calibre 38 e as roupas utilizadas pelo suspeito.
A polícia apura que o ataque foi premeditado e foi motivado por rixa profissional entre o oftalmologista e o optometrista Marcelo de Souza Nogueira, dono da clínica Optocentro Saúde e Reabilitação Visual.
Marcelo e um paciente, Paulo Correia Leite Junior, foram mortos. Um terceiro homem, de 41 anos, ficou gravemente ferido e está internado. Segundo a investigação, o médico usou álcool em gel da clínica para atear fogo no local após os disparos.
José Gabriel deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (22), quando a Justiça decidirá se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva.