Investigado por matar duas pessoas e incendiar clínica é médico

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (21), o oftalmologista José Gabriel Gloes de Meira, de 56 anos, apontado como autor do ataque que matou duas pessoas e feriu uma na clínica Optocentro Saúde e Reabilitação Visual, no centro de Itapetininga (SP). O crime foi cometido na tarde de segunda-feira (20). A informação é do SBT News.

Relembre o caso: Homem invade clínica, mata dono e paciente e ateia fogo no local

De acordo com o delegado responsável pela investigação, a prisão foi possível após a análise de imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar a placa do carro usado no crime, alugado na própria cidade. Durante o cumprimento de mandado de busca, os agentes apreenderam a arma calibre 38 e as roupas utilizadas pelo suspeito.