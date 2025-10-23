O Lake Louise chega para redefinir o padrão de moradia no Taquaral. O novo condomínio residencial é composto por casas isoladas com três suítes, distribuídas em 15 unidades de 136 m² e 22 unidades de 195 m², unindo amplitude, conforto e sofisticação em um dos bairros mais descolados de Campinas, onde tudo de bom acontece. Com área de lazer completa e paisagismo assinado por Alexandre Furcolin e incorporação da CPN, o empreendimento traduz o equilíbrio entre privacidade, segurança e convivência em comunidade — valores que norteiam o conceito de moradia contemporânea. Negociado pela Home Hunters, o Lake Louise representa uma nova referência de qualidade e bem-estar na cidade.