Governo de SP confirma vencedora do Túnel Santos–Guarujá

O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (20) que a Mota-Engil Latam Portugal S.A. é a vencedora definitiva da Parceria Público-Privada (PPP) do Túnel Imerso Santos–Guarujá, projeto que promete melhorar a mobilidade na Baixada Santista. O processo agora segue para homologação.

A Cetesb já concedeu a licença ambiental prévia, garantindo a viabilidade do túnel e definindo condicionantes ambientais para a próxima fase, que incluem impactos sobre manguezais, fauna, flora, ruído e desapropriações.

O projeto terá investimento total de R$ 6,8 bilhões, R$ 5,4 bilhões deles aportados por governos estadual e federal. O túnel terá 870 metros de extensão sob o canal portuário, três faixas por sentido, passagem para pedestres e ciclistas e galeria técnica para serviços. O contrato com a concessionária terá 30 anos, incluindo operação e manutenção.

A Mota-Engil venceu o leilão na B3 em setembro com desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública anual máxima de R$ 438,3 milhões. Com a habilitação definitiva, o contrato será assinado nos próximos 60 dias, e os aportes públicos serão liberados logo em seguida.