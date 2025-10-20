Apagão na nuvem da Amazon derruba apps, inclusive no Brasil

A falha nos servidores da Amazon Web Services (AWS) derrubou na manhã de sexta-feira (17) alguns dos principais aplicativos e sites do mundo, incluindo serviços populares entre brasileiros, como Snapchat, Zoom, Roblox, Duolingo, Canva, Wordle, Signal, Slack e Fortnite.

Plataformas de games como Clash Royale, Clash of Clans, Rocket League, Peloton, Pokémon Go e Epic Games também foram afetadas, assim como o sistema PlayStation Network.

Além dos aplicativos, bancos internacionais como Lloyds, Halifax e Bank of Scotland relataram falhas nos serviços, com clientes dizendo nas redes sociais que não conseguiam acessar contas nem fazer pagamentos, embora esse problema não tenha sido confirmado no Brasil.