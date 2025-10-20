Apagão na nuvem da Amazon derruba apps, inclusive no Brasil

A falha nos servidores da Amazon Web Services (AWS) derrubou na manhã de sexta-feira (17) alguns dos principais aplicativos e sites do mundo, incluindo serviços populares entre brasileiros, como Snapchat, Zoom, Roblox, Duolingo, Canva, Wordle, Signal, Slack e Fortnite.
Plataformas de games como Clash Royale, Clash of Clans, Rocket League, Peloton, Pokémon Go e Epic Games também foram afetadas, assim como o sistema PlayStation Network.
Além dos aplicativos, bancos internacionais como Lloyds, Halifax e Bank of Scotland relataram falhas nos serviços, com clientes dizendo nas redes sociais que não conseguiam acessar contas nem fazer pagamentos, embora esse problema não tenha sido confirmado no Brasil.
Segundo a BBC, o problema foi causado por uma falha na região US-EAST-1, um dos principais centros de dados da AWS, ligado ao sistema DNS, que funciona como uma “agenda telefônica” da internet, traduzindo nomes de sites em endereços numéricos.
A Amazon informou que já identificou a origem da falha e que os serviços “mostram sinais significativos de recuperação”, mas ainda trabalha para resolver totalmente a pane.
A AWS é o braço de computação em nuvem da Amazon e sustenta milhões de sites e aplicativos no mundo todo, por isso, falhas no sistema têm impacto global, afetando até órgãos públicos, como o site da Receita britânica (HMRC), e serviços de entrega da própria Amazon.