Brasileirão: Flamengo e Palmeiras duelam por liderança em rodada

A 29ª rodada do Brasileirão Betano promete fortes emoções com um dos confrontos mais aguardados da temporada: Flamengo x Palmeiras. As duas equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Maracanã, em duelo direto pela liderança da competição.
O Flamengo ocupa a vice-liderança com 58 pontos e, em caso de vitória, pode igualar a pontuação do Palmeiras, líder isolado com 61. Já o Verdão entra em campo com a chance de disparar na ponta e ampliar a vantagem sobre o principal concorrente ao título. Mesmo se perder, o Palmeiras continua na liderança, por conta do número de vitórias.
A rodada continua às 18h30, quando o Internacional joga contra o Sport no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No mesmo horário, o Ceará encara o Botafogo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Ainda às 18h30, o Mirassol recebe o São Paulo no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Às 20h30, o Bahia enfrenta o Grêmio na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
A rodada se encerra na segunda-feira (20), com três partidas: Juventude x Red Bull Bragantino, às 19h, no Alfredo Jaconi; Vasco x Fluminense, às 19h30, no Maracanã; e Santos x Vitória, às 21h30, na Vila Belmiro.
Com confrontos diretos na parte de cima e de baixo da tabela, a 29ª rodada pode redefinir os rumos do campeonato e aumentar ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão.