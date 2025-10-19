Brasileirão: Flamengo e Palmeiras duelam por liderança em rodada

A 29ª rodada do Brasileirão Betano promete fortes emoções com um dos confrontos mais aguardados da temporada: Flamengo x Palmeiras. As duas equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Maracanã, em duelo direto pela liderança da competição.

O Flamengo ocupa a vice-liderança com 58 pontos e, em caso de vitória, pode igualar a pontuação do Palmeiras, líder isolado com 61. Já o Verdão entra em campo com a chance de disparar na ponta e ampliar a vantagem sobre o principal concorrente ao título. Mesmo se perder, o Palmeiras continua na liderança, por conta do número de vitórias.

A rodada continua às 18h30, quando o Internacional joga contra o Sport no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No mesmo horário, o Ceará encara o Botafogo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Ainda às 18h30, o Mirassol recebe o São Paulo no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Às 20h30, o Bahia enfrenta o Grêmio na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).