Salada do Alex

O Alex do título é o Atala, celebrado chef de cozinha cujo restaurante em São Paulo, o DOM, foi considerado em 2006 o 6º melhor do mundo e em 2013 o melhor da América do Sul. Tem três estrelas Michelin.
Nascido em São Paulo, no bairro da Mooca, numa família palestina de classe média, Alex Atala deixou a casa dos pais aos 14 anos e começou a trabalhar como DJ. Aos dezoito, viajou para a Europa como mochileiro e para se sustentar pintou paredes na Bélgica. Por sugestão de um amigo, fez curso profissionalizante de gastronomia e, em seguida, trabalhou em restaurantes na França e na Itália, aperfeiçoando seus conhecimentos na arte culinária e aprendendo inglês, francês e italiano.
Os marcos mais importantes de sua história foram documentados pelo ‘Museu da Pessoa’, em entrevista intitulada ‘Comida como um valor para o homem’, publicada em 2019. Em seu relato, contou que, nesse período passado na Europa, a cozinha surgiu como uma necessidade antes de se tornar paixão e profissão. "A necessidade, inclusive de não me tornar ilegal, de ter uma profissão, me levou para a cozinha. Lá eu fiz a Escola de Hotelaria de Namur. De lá eu fui para a França, depois para a Itália. Eu não escolhi ser cozinheiro. A vida me levou a ser cozinheiro. Uma coisa é certa e eu sempre digo: 'As oportunidades que eu tive na vida, eu agarrei com muita força'".
Alex é um defensor da culinária regional, como expressa em seu livro ‘Por uma Gastronomia Brasileira’, e aparece com frequência em programas de TV e vídeos, tendo nas redes sociais milhares de seguidores. Dia desses ele mostrou como fazer uma salada de batatas que é muito simples, mas fica deliciosa, ideal para ser consumida no verão. A lista dos ingredientes está acima. O modo de fazer segue abaixo.
Descasque as batatas e corte-as em pedaços do mesmo tamanho, tipo cubos de dois cm, e leve-as para cozinhar em água salgada até que fiquem macias mas não a ponto de se desmancharem. Escorra e reserve. Descasque as maçãs e corte-as em cubos do mesmo tamanho das batatas. Para que não escureçam, vá cortando e colocando em vasilha onde tenha espremido o suco de um limão. Reserve.
Numa tigela pequena prepare a maionese. Esmague duas gemas cozidas e misture a elas o ovo cru, a mostarda, a pitada de sal. Vá batendo com garfo ou fouet, deixando aos poucos cair um fio de óleo, que se estiver gelado vai agilizar o processo. Junte também aos poucos o suco de limão, até espessar. Esse é o antigo processo doméstico de preparar um molho para saladas que o mundo todo conhece como maionese.
Embora Alex Atala tenha batido à mão, pode-se usar o liquidificador para ganhar tempo. Estando frias as batatas, cortadas as maçãs e pronto o molho, é só montar a salada num prato bonito. Coloque primeiro metade das batatas e metade das maçãs. Tempere com metade do molho, mexendo delicadamente. Repita o processo com o resto das batatas, maçãs e molho. Volte a mexer com cuidado. Para arrematar, pique fininho a salsinha e agregue à salada, que vai ganhar um toque muito especial de verde e frescor. Deixe gelar por pelo menos duas horas antes de servir.