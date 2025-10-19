Salada do Alex

O Alex do título é o Atala, celebrado chef de cozinha cujo restaurante em São Paulo, o DOM, foi considerado em 2006 o 6º melhor do mundo e em 2013 o melhor da América do Sul. Tem três estrelas Michelin.

Nascido em São Paulo, no bairro da Mooca, numa família palestina de classe média, Alex Atala deixou a casa dos pais aos 14 anos e começou a trabalhar como DJ. Aos dezoito, viajou para a Europa como mochileiro e para se sustentar pintou paredes na Bélgica. Por sugestão de um amigo, fez curso profissionalizante de gastronomia e, em seguida, trabalhou em restaurantes na França e na Itália, aperfeiçoando seus conhecimentos na arte culinária e aprendendo inglês, francês e italiano.

Os marcos mais importantes de sua história foram documentados pelo ‘Museu da Pessoa’, em entrevista intitulada ‘Comida como um valor para o homem’, publicada em 2019. Em seu relato, contou que, nesse período passado na Europa, a cozinha surgiu como uma necessidade antes de se tornar paixão e profissão. "A necessidade, inclusive de não me tornar ilegal, de ter uma profissão, me levou para a cozinha. Lá eu fiz a Escola de Hotelaria de Namur. De lá eu fui para a França, depois para a Itália. Eu não escolhi ser cozinheiro. A vida me levou a ser cozinheiro. Uma coisa é certa e eu sempre digo: 'As oportunidades que eu tive na vida, eu agarrei com muita força'".