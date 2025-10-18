Aeroporto de Natal fica fechado após suspeita de bomba

O Aeroporto Internacional de Natal ficou fechado por pouco mais de uma hora na manhã deste sábado (18) por causa de uma suspeita de bomba em um voo com destino a Recife (PE).

O voo ia de Natal para o Recife e havia suspeita de uma bomba a bordo. Conforme a concessionária Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal, os protocolos de segurança foram acionados imediatamente após o alerta.

Pousos e decolagens foram suspensos. Equipes especializadas realizaram varreduras para garantir a segurança de passageiros e funcionários.