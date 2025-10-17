Comissão aprova PL que altera divisão de bens em caso de morte

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite que o processo de divórcio continue mesmo depois da morte de um dos cônjuges.

Leia mais: Divórcio com partilha de bens fica mais barato com novas regras

A proposta, de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), garante que a morte de uma das partes não encerre automaticamente o processo. Com isso, os herdeiros poderão dar continuidade à ação, evitando que o outro cônjuge mantenha direitos como herança ou pensão.