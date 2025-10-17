Moraes reabre inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na quinta-feira (16) que a Polícia Federal reabra as investigações sobre a suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na corporação. A decisão atende ao pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A apuração estava suspenas desde que a PF e a antiga gestão da PGR se manifestaram a favor do arquivamento. Segundo Gonet, mensagens trocadas entre Bolsonaro e o então ministro da Justiça, Sergio Moro, em abril de 2020, reforçam suspeitas de ingerência política.