Moraes nega pedido para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta segunda-feira (13) um pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para revogar a prisão domiciliar do ex-presidente.

Moraes justificou a manutenção pela "garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a integral aplicação da lei penal".