Adolescente é baleado ao tentar roubar policial aposentado

Dois adolescentes de 13 e 16 anos foram foram apreendidos em flagrante após uma tentativa de roubo, na manhã desta sexta-feira (17), na praça Armênia, no Bom Retiro, região central de São Paulo, nas proximidades na estação Armênia, da linha 1-azul do Metrô.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), três adolescentes tentaram roubar um policial civil aposentado. O homem estava parado no trânsito, na rua Pedro Afonso, quando os suspeitos quebraram um dos vidros do carro para levar o celular do policial. Ele teria reagido com um disparo que atingiu o jovem de 16 anos.