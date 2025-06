Ladrão tenta furtar casa de PM aposentado mas é contido com corda

Um ladrão tentou furtar a casa de um policial militar (PM) aposentado em Bauru, na madrugada desta terça-feira (24), por volta das 3h, mas foi contido com corda pela própria vítima, que despertou com o homem portanto uma faca, dentro do quarto, a dois metros da cama.

Depois de verbalizar ‘ladrão’ e simular que pegaria uma arma para se defender, conseguiu imobilizar o indivíduo no interior do imóvel até que equipe da PM chegasse ao endereço, após ser acionada por uma vizinha.

O autor havia cortado a fiação do relógio medidor da casa, motivo pelo qual a energia elétrica não funcionava, consta do boletim de ocorrência (BO). No quintal, ele já havia separado os itens que levaria, como micro-ondas, caixa de ferramentas e ventilador.