Mais 7 são intoxicados em MG após comerem 'falsa couve'

Vítimas receberam atendimento médico e passam bem. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16) pelo prefeito do município, Sergio Moreira de Oliveira Jr., no Instagram.

Sete pessoas tiveram intoxicação alimentar em Santa Vitória (MG) após comerem Nicotiana Glauca, também conhecida como "falsa couve", uma planta altamente tóxica que se parece com a hortaliça.

Dos sete casos confirmados, quatro ocorreram entre pessoas da mesma família. Segundo o prefeito, pelo menos duas dessas pessoas tiveram quadro grave de intoxicação.

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar intoxicação grave quando ingerida. Os sintomas vão desde náuseas, vômitos e confusão mental a problemas cardiovasculares.

Falsa vouce matou uma pessoa em Patrocínio

Santa Vitória fica a cerca de 360 km de Patrocínio, onde quatro pessoas foram intoxicadas pela falsa couve no começo do mês. Dois homens, de 60 e 64 anos, seguem internados, sendo que o mais novo está em estado grave. Um terceiro homem, de 67 anos, recebeu alta médica.