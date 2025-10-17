PCC cria esquema na 'Disneylândia da prostituição' em Campinas

Conhecido ponto de prostituição em Campinas, o Jardim Itatinga vive desde 2023 uma explosão de casos de extorsão, sequestros e ameaças a clientes, muitos deles de outras cidades paulistas.

Leia mais: PM prende procurado ligado ao PCC no Itatinga

O alto número de ocorrências levou a uma investigação da Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A apuração apontou que o PCC (Primeiro Comando da Capital) estaria por trás da onda de casos.