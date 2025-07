PM prende procurado ligado ao PCC no Itatinga

Um homem de 42 anos considerado foragido da Justiça foi preso nesta sexta-feira (18) pela Polícia Militar em Campinas. A captura ocorreu no Jardim Itatinga durante patrulhamento do 47º Batalhão. Segundo a corporação, o detido é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e possuía ordens judiciais de prisão por roubo qualificado, posse de arma de uso restrito e falsidade ideológica.

Durante a abordagem, ele conduzia um carro de luxo BMW 320i com placas de São Paulo e apresentou uma identidade falsa. O sistema Muralha Paulista foi decisivo para a checagem dos dados, confirmando o nome verdadeiro.

Além do veículo, os policiais recolheram R$ 2 mil em espécie e um aparelho celular. O homem foi levado para a 2ª Delegacia Seccional, onde ficou à disposição da Justiça.