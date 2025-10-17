17 de outubro de 2025
HEROÍNA

Fogo ultrapassou 800°C onde mulher se pendurou no ar-condicionado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, teve 70% do corpo queimado ao tentar salvar a mãe e o sobrinho de quatro anos.
O incêndio que destruiu um apartamento em Cascavel (PR), atingiu temperatura superior a 800 °C, segundo o Corpo de Bombeiros. O calor foi tão intenso que derreteu o revestimento das paredes e comprometeu os equipamentos de proteção usados pela equipe de resgate.

Leia mais: Mulher queima 70% do corpo ao salvar mãe e sobrinha de incêndio

A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, teve 70% do corpo queimado ao salvar a mãe e o sobrinho de quatro anos. Durante o incêndio, ela ficou pendurada no suporte do ar-condicionado, no 13º andar do prédio, enquanto vizinhos tentavam ajudá-la a escapar das chamas.

A mãe de Juliane e a criança também estão internadas em estado grave na UTI, com queimaduras pelo corpo.

De acordo com os bombeiros, a temperatura dentro do imóvel era três vezes superior a de um forno doméstico em potência máxima. Mesmo com uniformes feitos de meta-aramida — material que resiste até 700 °C —, dois agentes sofreram queimaduras nos braços, mãos e costas.

O fogo destruiu completamente a sala e a cozinha do apartamento.

Os bombeiros explicaram que o calor foi tão extremo que as roupas especiais chegaram a pegar fogo.

O incêndio começou enquanto a família dormia. Trabalhadores de uma obra próxima notaram o fogo e alertaram o condomínio, que acionou o alarme e desligou o gás e a energia. As causas da tragédia ainda estão sob investigação.