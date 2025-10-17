Fogo ultrapassou 800°C onde mulher se pendurou no ar-condicionado

O incêndio que destruiu um apartamento em Cascavel (PR), atingiu temperatura superior a 800 °C, segundo o Corpo de Bombeiros. O calor foi tão intenso que derreteu o revestimento das paredes e comprometeu os equipamentos de proteção usados pela equipe de resgate.

A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, teve 70% do corpo queimado ao salvar a mãe e o sobrinho de quatro anos. Durante o incêndio, ela ficou pendurada no suporte do ar-condicionado, no 13º andar do prédio, enquanto vizinhos tentavam ajudá-la a escapar das chamas.