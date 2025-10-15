Mulher queima 70% do corpo ao salvar mãe e sobrinha de incêndio

Uma advogada de 28 anos ficou gravemente ferida após um ato de coragem em Cascavel, no Paraná. Juliana Vieira se pendurou pela janela do 13º andar do prédio onde mora, sobre a caixa do ar-condicionado, para salvar a mãe e a sobrinha do incêndio que tomou conta do apartamento na manhã desta quarta-feira (15).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou pouco antes das 7h no Edifício João Batista, no bairro Country. Mesmo com o apartamento tomado por fumaça e chamas, Juliana conseguiu retirar as duas vítimas pela janela, com a ajuda do vizinho do andar de baixo.