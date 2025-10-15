Mulher queima 70% do corpo ao salvar mãe e sobrinha de incêndio

Uma advogada de 28 anos ficou gravemente ferida após um ato de coragem em Cascavel, no Paraná. Juliana Vieira se pendurou pela janela do 13º andar do prédio onde mora, sobre a caixa do ar-condicionado, para salvar a mãe e a sobrinha do incêndio que tomou conta do apartamento na manhã desta quarta-feira (15).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou pouco antes das 7h no Edifício João Batista, no bairro Country. Mesmo com o apartamento tomado por fumaça e chamas, Juliana conseguiu retirar as duas vítimas pela janela, com a ajuda do vizinho do andar de baixo.
A advogada teve 70% do corpo queimado e está internada em estado grave na UTI do Hospital Universitário de Cascavel. A mãe, de 51 anos, e a sobrinha, de quatro, também sofreram queimaduras e foram levadas ao Hospital São Lucas. Ambas estão intubadas.
No resgate, dois bombeiros ficaram feridos, um deles precisou ser internado por queimaduras nos braços, mãos e costas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.
*Com informações da RPC (afiliada da Globo no Paraná)