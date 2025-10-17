Governo libera instrutores autônomos; conheça as regras

Uma nova medida do Ministério dos Transportes vai permitir que candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) façam aulas práticas com instrutores autônomos, sem a necessidade de vínculo com autoescolas. A mudança promete abrir espaço no mercado de trabalho e ampliar as opções para quem quer aprender a dirigir.

Os profissionais interessados deverão cumprir requisitos básicos e realizar o curso gratuito de formação, que será oferecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). As aulas terão foco em técnicas pedagógicas, legislação de trânsito e direção segura. Após a formação, o instrutor será avaliado e receberá certificado de conclusão.