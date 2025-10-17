Governo libera instrutores autônomos; conheça as regras

Uma nova medida do Ministério dos Transportes vai permitir que candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) façam aulas práticas com instrutores autônomos, sem a necessidade de vínculo com autoescolas. A mudança promete abrir espaço no mercado de trabalho e ampliar as opções para quem quer aprender a dirigir.
Os profissionais interessados deverão cumprir requisitos básicos e realizar o curso gratuito de formação, que será oferecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). As aulas terão foco em técnicas pedagógicas, legislação de trânsito e direção segura. Após a formação, o instrutor será avaliado e receberá certificado de conclusão.
Com a nova regra, o instrutor poderá atuar independentemente ou vinculado a uma autoescola, desde que autorizado pelo Detran e registrado no Ministério dos Transportes. O próprio profissional será responsável por administrar seus horários, validar aulas e manter os documentos obrigatórios durante as práticas.
Pelo site dos órgãos, as pessoas poderão verificar se um profissional que oferece aulas, por exemplo, em redes sociais, é devidamente apto para ser contratado.
Também pelos meios eletrônicos, será possível consultar a disponibilidade de horários e locais para realização das aulas, conforme os termos do Detran de cada estado. O próprio instrutor será responsável por registrar e validar as atividades realizadas, confirmando oficialmente a participação do aluno.
O veículo utilizado, seja do aluno ou do instrutor, deverá cumprir todas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo identificação de uso para ensino e limite de idade da frota.
O Ministério afirma que o modelo moderniza o processo de obtenção da CNH e cria novas oportunidades de renda para quem deseja empreender na área de instrução de trânsito, com segurança e fiscalização dos órgãos competentes.