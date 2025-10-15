Governo Trump cita prisões 'ilegais' para justificar tarifaço

O governo de Donald Trump voltou a atacar o Judiciário brasileiro nesta quarta-feira (15). Durante coletiva de imprensa em Washington, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmaram que parte das novas tarifas sobre produtos brasileiros foi motivada por “preocupações extremas” com o Estado de Direito e os direitos humanos no Brasil.

Segundo Greer, 40% do aumento de 50% nas tarifas aplicadas desde agosto são resposta a suposta censura e perseguição política em território brasileiro. “Um juiz brasileiro tomou para si responsabilidades de ordenar que empresas dos EUA se autocensurem, dando-lhe ordens secretas para gerenciar o fluxo de informações”, disse, sem citar nenhum nome.