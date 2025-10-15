Lula confirma negociação entre Vieira e Rubio nesta 5ª

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (15) que Brasil e Estados Unidos vão retomar as negociações diplomáticas nesta quinta-feira (16). O encontro será entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já está em Washington.

Segundo o governo, a reunião busca avançar nas tratativas sobre tarifas e sanções impostas a autoridades brasileiras.