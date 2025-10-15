Lula confirma negociação entre Vieira e Rubio nesta 5ª

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (15) que Brasil e Estados Unidos vão retomar as negociações diplomáticas nesta quinta-feira (16). O encontro será entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já está em Washington.
Segundo o governo, a reunião busca avançar nas tratativas sobre tarifas e sanções impostas a autoridades brasileiras.
Durante evento no Rio de Janeiro, onde anunciou a emissão da Carteira Nacional do Docente, Lula comentou de forma bem-humorada a conversa por telefone com Donald Trump, ocorrida na semana passada.
“Quando eu fui falar com [Donald] Trump, eu não conhecia ele. A gente estava de mal. [...] Eu disse pra ele: ‘Vamos nos tratar de você, sem liturgia’. Aí, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica”, brincou o presidente.
Trump, que mencionou na ONU ter tido uma “química excelente” com Lula, deve seguir à frente das negociações sobre temas econômicos. Um dos pontos esperados é a discussão sobre a proposta dos Brics de criar uma moeda comum para transações entre os países do bloco.
*Com informações do G1