Correios anunciam plano de emergência para conter rombo

Diante do prejuízo histórico de R$ 2,6 bilhões em 2024, os Correios anunciaram nesta segunda-feira (12) uma série de medidas drásticas para tentar recuperar o equilíbrio financeiro. Entre as ações previstas estão a suspensão temporária de férias, a redução da jornada — com corte proporcional de salários —, o fim do trabalho remoto e a reestruturação de cargos comissionados. A estatal estima uma economia de R$ 1,5 bilhão já em 2025.

O plano, divulgado internamente e obtido pelo G1, mira diretamente os cerca de 86 mil funcionários da empresa e depende da adesão da categoria para ser implementado.

A proposta da empresa inclui:

Incentivo à redução voluntária da jornada, com queda proporcional na remuneração; Suspensão das férias a partir de junho de 2025, com retorno apenas em janeiro de 2026; Extensão do prazo para adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV); Transferência temporária de agentes dos Correios com adicional mais vantajoso; Retorno obrigatório ao trabalho presencial a partir de 23 de junho, salvo por decisão judicial; Reformulação dos planos de saúde, com diálogo sindical e previsão de economia de 30%; Lançamento de um marketplace próprio ainda em 2025; Captação de R$ 3,8 bilhões com o New Development Bank (NDB) para investimento em infraestrutura.

Corte profundo e realidade financeira crítica