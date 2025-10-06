16 de outubro de 2025
6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja lista

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Fifa
Harry Kane celebra goleada da Inglaterra sobre a Letônia e vaga na Copa
Nesta terça-feira (14), seis seleções confirmaram vagas na Copa do Mundo de 2026. Grupo de classificados chega a 28 países; restam 20 vagas. Veja abaixo:

Inglaterra

Os ingleses dependiam apenas de si e precisavam vencer a Letônia para garantirem sua vaga. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0.

África do Sul

A Áfirica do Sul precisava de uma vitória contra Ruanda e que Benim, líder do Grupo C, perdesse para a Nigéria, que também sonhava com a vaga. O cenário foi perfeito para os sul-africanos, que ganharam por 3 a 0 e viram a Nigéria vencer Benim por 4 a 0.

Costa do Marfim

A Costa do Marfim precisava apenas de uma vitória contra o Quênia, que veio com um 3 a 0.

Senegal

Senegal precisava apenas de uma vitória contra a Mauritânia, que veio com um 4 a 0.

Qatar

O Qatar tinha a missão de vencer o confronto direto contra os Emirados Árabes, que lideravam o Grupo A da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. A vitória veio com um emocionante 2 a 1, com o Qatar segurando os últimos minutos com um jogador a menos.

Arábia Saudita

Em outro confronto direto, a Arábia Saudita tinha a vantagem do empate contra o Iraque, e conseguiu o resultado após o 0 a 0.

Portugal não classificou por pouco

Portugal era outra seleção que poderia ter se garantido na Copa do Mundo nesta terça-feira (14), mas sofreu gol no fim, empatou com a Hungria e terá de esperar a próxima data Fifa.

Veja todas as seleções classificadas

  1. África do Sul
  2. Arábia Saudita
  3. Argélia
  4. Argentina
  5. Austrália
  6. Brasil
  7. Cabo Verde
  8. Canadá (país-sede)
  9. Colômbia
  10. Coreia do Sul
  11. Costa do Marfim
  12. Egito
  13. Equador
  14. EUA (país-sede)
  15. Gana
  16. Inglaterra
  17. Irã
  18. Japão
  19. Jordânia
  20. Marrocos
  21. México (país-sede)
  22. Nova Zelândia
  23. Paraguai
  24. Qatar
  25. Senegal
  26. Tunísia
  27. Uruguai
  28. Uzbequistão

