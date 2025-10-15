Família grava filha agredindo brutalmente a mãe de 86 anos; VÍDEO

Um vídeo brutal divulgado por familiares mostra uma mulher de 51 anos agredindo a própria mãe, de 86, com socos, tapas e empurrões dentro de casa em Guaíra, no oeste do Paraná. As imagens levaram à prisão em flagrante da suspeita na segunda-feira (13).
Segundo a Polícia Civil, a idosa foi encontrada com hematomas no rosto e nas pernas, alguns recentes e outros antigos, o que indica que as agressões eram recorrentes. Vizinhos confirmaram que os ataques aconteciam com frequência.
A delegada Renata Oliveira afirmou à TV Record que a filha também insultava a mãe verbalmente.
A vítima foi encaminhada à assistência social e recebe acompanhamento. Já a agressora foi levada ao sistema penitenciário, onde responderá por maus-tratos. A polícia investiga se houve outros crimes relacionados ao caso.