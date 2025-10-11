Filho manteve idosa presa por 15 anos a panetone e água

Uma testemunha contou à Polícia Civil que Demetrius Emerson de Farias, de 49 anos, preso por manter a mãe em cárcere por 15 anos em Samambaia (DF), humilhava a idosa com frases cruéis, como “morre, velha, não vai fazer falta aqui”. A vítima, de 72 anos, foi encontrada convivendo com entulhos e sujeira, em condições degradantes, informou o Metrópoles.

Segundo o relato, a mulher era vista chorando sozinha e com hematomas nos braços. Uma vizinha afirmou que Demetrius quase agrediu a mãe quando ela pediu ajuda para retirar sacos de lixo da casa. Ele também a impedia de comprar um fogão novo ou fazer exames de vista, mesmo depois de ter pertido parte da visão.