Filho manteve idosa presa por 15 anos a panetone e água

Uma testemunha contou à Polícia Civil que Demetrius Emerson de Farias, de 49 anos, preso por manter a mãe em cárcere por 15 anos em Samambaia (DF), humilhava a idosa com frases cruéis, como “morre, velha, não vai fazer falta aqui”. A vítima, de 72 anos, foi encontrada convivendo com entulhos e sujeira, em condições degradantes, informou o Metrópoles.
Segundo o relato, a mulher era vista chorando sozinha e com hematomas nos braços. Uma vizinha afirmou que Demetrius quase agrediu a mãe quando ela pediu ajuda para retirar sacos de lixo da casa. Ele também a impedia de comprar um fogão novo ou fazer exames de vista, mesmo depois de ter pertido parte da visão.
A investigação mostrou que o homem usava a pensão da mãe, de R$ 5 mil, para gastos pessoais, inclusive uma viagem ao Rio de Janeiro em 2024 para assistir ao show da Madonna, deixando a idosa abandonada por quatro dias.
Ela foi resgatada na quinta-feira (9), quando a Polícia Civil encontrou a mulher trancada numa casa cheio de lixo, mofo e fedor. Segundo o Metrópoles, ela se alimentava apenas de panetone e leite com água da torneira.
Em depoimento, Demetrius afirmou que “a mãe nunca foi boa” e que “era difícil de lidar”, reconheceu o crime por ser “filho e ela, uma idosa”. Ele foi autuado por crime contra pessoa idosa com base na Lei Maria da Penha.