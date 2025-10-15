Arthurzinho é encontrado morto a margem de rio; relembre o caso

O corpo do pequeno Arthur da Rosa Carneiro, de dois anos, foi encontrado nessa terça-feira (14) às margens do Rio Tibagi, no interior do Paraná. O menino estava desaparecido desde a última quinta-feira (9), e foi localizado por um morador que ajudava nas buscas. As informações são do SBT.
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado em área próxima à casa da família, mas o estado da criança não permitiu análise imediata. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para investigar as causas da morte.
A prefeitura de Tibagi, cidade de 20 mil habitantes, decretou luto oficial e afirmou que o prefeito Rildo Leonardi acompanhou as buscas. “Neste momento de imensa dor, o município se solidariza com os familiares e amigos, desejando força e consolo diante dessa perda irreparável”, diz a nota.
Arthur desapareceu de dentro de casa, enquanto a mãe tomava banho. Quando saiu do banheiro, não encontrou mais o filho. O imóvel fica a poucos metros do rio, e uma das hipóteses iniciais dos bombeiros é de que o garoto pudesse ter caído na água.
Durante os dias de busca, foram usados drones com câmeras térmicas, cães farejadores e barcos. A Polícia Civil continua ouvindo familiares e testemunhas para esclarecer o que aconteceu.