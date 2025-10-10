Drones e cães buscam criança que sumiu de dentro de casa

Um menino de dois anos desapareceu dentro de casa em Tibagi, no interior do Paraná. Mãe de Arthur da Rosa Carneiro contou à polícia que deixou o garoto na sala enquanto tomava banho e, ao sair do banheiro, não o encontrou mais. O desaparecimento foi reportado às autoridades na manhã dessa quinta-feira (9).

Família mora a poucos metros do rio Tibagi e uma das hipóteses dos bombeiros é de que a criança tenha caído na água. Além de fazer buscas com barcos, as equipes usam drones com câmeras térmicas para monitorar a região.