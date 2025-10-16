Preservando a audição

A perda auditiva pode começar de forma imperceptível. O primeiro sinal mais comum é uma dificuldade para entender conversas em ambientes com ruído, mesmo quando você acha que está ouvindo normalmente. Isso acontece porque, no início, não é o volume que diminui, e sim a clareza dos sons. De acordo com a equipe de fonoaudiólogos da Caic Widex, palavras parecem “embaçadas” e exigem mais esforço para compreender. “Quanto antes for detectada, maiores são as chances de preservar a audição e evitar que o problema avance”, ressalta a fonoaudióloga Pierina Prado. Caic Widex - Unidade Campinas: (19) 99389-9952 | (19) 3231-8742.