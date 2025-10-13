Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia; piloto se salva
Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia (GO), na tarde desta segunda-feira (13). O piloto e único ocupante da aeronave sobreviveu e foi socorrido com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás.
De acordo com o boletim de ocorrência, Maurício Braga de Araújo, de 72 anos, foi encontrado sentado, consciente e com ferimentos na cabeça. Ele foi o único transportado pelas equipes de resgate do 2º Batalhão Bombeiro Militar, responsável pelo atendimento no local.
Os bombeiros informaram que não houve vítimas. No momento da queda, duas pessoas estavam dentro da residência atingida, mas nenhuma se feriu.
O acidente foi registrado às 12h38 pelo Centro Operacional de Bombeiros. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda.
O imóvel, localizado na rua 24, foi atingida teve parte de sua estrutura destruída pelo impacto. Segundo os bombeiros, houve vazamento de combustível, e a área foi isolada para evitar risco de incêndio.
A Força Aérea Brasileira comunicou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) enviou uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede em Brasília, para realizar a ação inicial da ocorrência.
Durante essa etapa, segundo a FAB, os técnicos coletam e confirmam dados, preservam elementos do local e verificam os danos à aeronave e à estrutura atingida. Não foi informado prazo para a conclusão das investigações.