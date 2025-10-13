Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia; piloto se salva

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia (GO), na tarde desta segunda-feira (13). O piloto e único ocupante da aeronave sobreviveu e foi socorrido com ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás.

De acordo com o boletim de ocorrência, Maurício Braga de Araújo, de 72 anos, foi encontrado sentado, consciente e com ferimentos na cabeça. Ele foi o único transportado pelas equipes de resgate do 2º Batalhão Bombeiro Militar, responsável pelo atendimento no local.

Os bombeiros informaram que não houve vítimas. No momento da queda, duas pessoas estavam dentro da residência atingida, mas nenhuma se feriu.