Moraes libera visita médica a Bolsonaro após crise se agravar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba atendimento médico em casa devido a uma nova crise de soluços persistentes. A informação é do SBT.
O pedido foi feito pelos advogados do ex-presidente, que relataram o agravamento do quadro e pediram urgência na análise. Moraes permitiu que a médica Marina Grazziotin Pasolini, indicada pela defesa, possa visitar Bolsonaro sem precisar de autorização prévia do STF.
Na decisão, o ministro também reforçou que o ex-presidente tem direito a atendimento médico domiciliar e pode ser internado em casos de urgência, desde que a Justiça seja comunicada em até 24 horas.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto. Desde então, já deixou a residência algumas vezes para exames e procedimentos no Hospital DF Star, em Brasília. Em setembro, precisou ser atendido após apresentar soluços, queda de pressão e episódios de vômito.