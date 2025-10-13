Moraes libera visita médica a Bolsonaro após crise se agravar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba atendimento médico em casa devido a uma nova crise de soluços persistentes. A informação é do SBT.

O pedido foi feito pelos advogados do ex-presidente, que relataram o agravamento do quadro e pediram urgência na análise. Moraes permitiu que a médica Marina Grazziotin Pasolini, indicada pela defesa, possa visitar Bolsonaro sem precisar de autorização prévia do STF.