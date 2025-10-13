Advogado rasga rosto de funcionário com taça de vinho; VÍDEO

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Adonis estava embriagado e foi autuado por lesão corporal grave, importunação sexual e perseguição. Segundo depoimentos, ele perseguiu e assediou uma das colegas em diferentes áreas do hotel e, em outro momento, passado a mão nas nádegas de outra mulher.

O advogado gaúcho Adonis Martins Alegre, de 35 anos, foi preso em flagrante após importunar duas advogadas e agredir um promotor de eventos durante confraternização no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, na madrugada de sábado (11). O caso aconteceu após o encerramento do encontro promovido por uma plataforma jurídica digital.

O funcionário Rafael Carvalho, de 32 anos, tentou intervir para proteger as vítimas e foi golpeado no rosto com uma taça de vinho quebrada. “Eu disse apenas: ‘Doutor, não assedia a mulher’. Quando falei pela segunda vez, senti o impacto no rosto e comecei a sangrar muito. Tomei mais de 12 pontos e só não fiquei cego por causa dos meus óculos”, contou Rafael, que ainda se recupera.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o advogado no local. O hotel também chamou o Samu para prestar socorro às vítimas. Em nota, o Royal Tulip afirmou que “lamenta o ocorrido e permanece à disposição das autoridades”.

A defesa de Adonis Martins nega as acusações e afirma que ele “apenas se defendeu de agressões sofridas”. O caso é investigado e a OAB/DF foi comunicada da prisão na mesma madrugada da agressão.