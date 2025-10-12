12 de outubro de 2025
PESCARIA NO RIO

Amigos morrem juntos ao serem atingidos por raio durante pesca

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram Murilo e Idael via G1
Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.
Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.

Dois homens morreram após serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no norte do estado. O caso ocorreu neste sábado (11), e os corpos foram encontrados neste domingo (12), segundo o Corpo de Bombeiros.

Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.

Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome da vítima não foi informado.

Mergulhadores encontraram corpos dos dois homens neste domingo (12). A equipe da perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.

Amigos e parentes das vítimas pediam ajuda no resgate antes de corpos serem encontrados. No Instagram, uma familiar se despediu de Murilo. "Sua partida está doendo muito em nossos corações", escreveu.

