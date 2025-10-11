Veja onde assistir ao Círio de Nazaré neste domingo; VÍDEO

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara uma ampla operação para transmitir ao vivo, no próximo domingo (12), o Círio de Nazaré, diretamente de Belém (PA). A cobertura envolverá três frentes: a TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará, emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP); o Canal Gov, em colaboração com o Ministério do Turismo; e a TV Brasil Internacional, que vai replicar a transmissão para ampliar a visibilidade global do evento.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan e Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Círio é uma das maiores manifestações religiosas do mundo, reunindo milhões de fiéis em procissão pelas ruas de Belém. A tradição, iniciada em 1793, é um marco da cultura amazônica e do turismo religioso brasileiro.