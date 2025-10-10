Conheça os milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida

Você sabe quais são os sete milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida? A Padroeira do Brasil é considerada uma das principais intercessoras daqueles que buscam por um milagre. Não à toa, é uma das santas mais populares do mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar de não serem reconhecidos pelo Vaticano, os milagres atribuídos à Santa de Aparecida ultrapassaram as fronteiras regionais e do tempo, com a fé e a crença dos devotos, conquistando uma legião de fiéis pelo Brasil.