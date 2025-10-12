Fritata de espaguete

Italianos fazem a quantidade certa de porções segundo o número esperado de comensais. Dizem que em país que sofreu as agruras das guerras é assim, desperdício zero. Mas no caso de um espaguete eles deixam sobrar, principalmente em fim de semana. É que com essa massa cozida eles preparam algo rápido, prático, bonito e gostoso, fácil de comer como uma pizza: uma ‘fritata’. Que é, aliás, tradição nos passeios domingueiros ao campo ou à praia.

Quem já teve oportunidade de conhecer uma casa italiana típica, especialmente as do sul daquele país, e sobretudo as suas cozinhas, saberá que italianos não guardam comida. Ou seja, não fazem quantidades exageradas de nada, de forma que ao abrir uma geladeira doméstica, os brasileiros de passagem podem se espantar. Nada das tupperwares e outras vasilhas de plástico que entre nós já se tornaram tradição para acondicionar alimento que sobra e será reutilizado, normalmente aquecido no micro-ondas.

Nunca havia experimentado, até que vi o prato e a receita numa comédia que tinha por cenário Nápoles. Então me arrisquei. Adorei o resultado. Preparei o prato com espaguete al sugo que havia sobrado de um almoço. Ficou saboroso e com apresentação bonita. Então, quando sobrar macarrão na sua casa, tente essa fritata, não sucumba à facilidade do micro-ondas que em geral resseca as comidas. Os ingredientes acima listados servem bem duas pessoas. Para uma, divida por dois. Para quatro, multiplique. A relação de proporcionalidade é de uma xícara (chá) de espaguete cozido para um ovo.

Bata os ovos numa tigela como se fosse fazer omelete. Tempere com sal. Mas tenha cuidado porque o parmesão a ser em seguida acrescentado já é salgado. Junte o tomate bem picado e o cheiro-verde. Misture. Agregue o macarrão e mexa delicadamente com garfo para não partir os fios. Aqueça uma frigideira média com o azeite e disponha o macarrão. Ajeite as beiradas com colher ou espátula para manter o formato de pizza. Tampe e baixe a chama. Deixe assim por quatro minutos, tempo que deve ser suficiente para formar uma crosta embaixo. Vire então sobre um prato e deslize a parte não frita de volta à frigideira. Deixe sobre chama por mais três minutos, mas não tampe dessa vez porque a superfície deve ficar crocante. Sirva com a rúcula e tomates.