CGU: Sindicato de irmão do Lula enviou informação falsa ao INSS

Segundo o órgão, o Sindnapi declarou ao INSS, em junho de 2023, que nenhum de seus dirigentes tinha vínculo com agentes públicos, como exige lei. No entanto, na época, Frei Chico ocupava o cargo de diretor nacional de Representação dos Aposentados Anistiados, enquanto Lula já era presidente da República.

A Controladoria-Geral da União (CGU) afirmou que o Sindnapi, sindicato ligado a José Ferreira da Silva , o Frei Chico, irmão do presidente Lula, prestou informações falsas ao INSS ao omitir sua participação na diretoria da entidade. As informações são do Metrópoles.

A CGU entende que o sindicato “apresentou declaração inverídica” para atender aos requisitos legais e, com isso, comprometeu “a lisura do processo de análise e habilitação institucional”. O documento afirma ainda que a omissão criou “um ambiente de aparente regularidade”, dificultando a fiscalização dos órgãos de controle.

O Sindnapi é alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (9), em nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga irregularidades em convênios com o INSS. A entidade, que tem Frei Chico como vice-presidente, arrecadou R$ 259 milhões em mensalidades associativas entre 2019 e 2024, segundo a investigação.

Em nota, o sindicato disse que foi pego de surpresa com a operação e negou qualquer irregularidade. Afirmou ainda que vai “comprovar a lisura e legalidade de sua atuação”. A entidade não respondeu às perguntas sobre as conclusões da CGU.