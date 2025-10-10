Romeiros são atropelados por motorista supostamente embriagado

Dois romeiros foram atropelados por um motorista supostamente embriagado na tarde desta sexta-feira (10) na região de Caçapava (SP), quando peregrinavam para Aparecida, onde neste domingo (12) ocorrem as celebrações pelo Dia da Padroeira do Brasil.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas foram socorridas com ferimentos leves e levadas a um hospital de Caçava. O acidente ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com a PRF, dois automóveis se envolveram no acidente, com uma colisão lateral seguida do atropelamento.