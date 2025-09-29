29 de setembro de 2025
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Gari apanha de bêbados após flagrar obscenidade na praia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Camboriú
Um gari foi agredido por dois homens bêbados na faixa de areia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, depois de advertir um deles que estava com o pênis para fora. O caso aconteceu na sexta-feira (26) e terminou com a prisão em flagrante da dupla por lesão corporal.

Segundo a Guarda Municipal, o trabalhador viu um dos homens urinando perto de um casal e chamou a atenção. O agressor reagiu, e com o comparsa partiu para cima do gari. Guardas que faziam ronda na praça Almirante Tamandaré viram a cena e intervieram.

Mesmo com a chegada da equipe, os agressores continuarm batendo e tiveram de ser contidos com disparos de balas de borracha. A dupla, de 31 e 29 anos, apresentava sinais de embriaguez, como desequilíbrio, fala arrastada e forte cheiro de álcool.

A vítima recebeu atendimento no local e foi liberada em seguida, sem ferimentos graves. Já os suspeitos foram levados à delegacia e vão responder por lesão corporal.

*Com informações do ND Mais

