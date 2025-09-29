Gari apanha de bêbados após flagrar obscenidade na praia

Um gari foi agredido por dois homens bêbados na faixa de areia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, depois de advertir um deles que estava com o pênis para fora. O caso aconteceu na sexta-feira (26) e terminou com a prisão em flagrante da dupla por lesão corporal.
Leia mais: Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte
Segundo a Guarda Municipal, o trabalhador viu um dos homens urinando perto de um casal e chamou a atenção. O agressor reagiu, e com o comparsa partiu para cima do gari. Guardas que faziam ronda na praça Almirante Tamandaré viram a cena e intervieram.
Mesmo com a chegada da equipe, os agressores continuarm batendo e tiveram de ser contidos com disparos de balas de borracha. A dupla, de 31 e 29 anos, apresentava sinais de embriaguez, como desequilíbrio, fala arrastada e forte cheiro de álcool.
A vítima recebeu atendimento no local e foi liberada em seguida, sem ferimentos graves. Já os suspeitos foram levados à delegacia e vão responder por lesão corporal.
*Com informações do ND Mais