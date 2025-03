Varredor de rua acha recém-nascido morto em sacola de compra

A polícia londrina iniciou uma investigação após a descoberta do corpo de um bebê recém-nascido dentro de uma sacola de compra próxima a uma lixeira em Notting Hill, no oeste de Londres. O bebê, um menino, foi encontrado na tarde de terça-feira (25) por um funcionário da limpeza urbana, que estranhou o peso da sacola ao recolhê-la.

O servente acionou os serviços de emergência, mas os paramédicos confirmaram o óbito do bebê no local, em frente à igreja All Saints, na Talbot Road.

Casal avistado

Testemunhas relataram que, cerca de duas horas antes da descoberta, um casal na faixa dos 50 anos foi visto deixando uma sacola no local. Um operário que trabalhava na área disse ter notado o homem mexendo na sacola antes de sair, seguido pela mulher. Ele informou que já havia visto o casal na semana anterior observando a lixeira onde o bebê foi encontrado.