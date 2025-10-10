'Serial killer' da feijoada envenenada é suspeita de 4 mortes

As polícias Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro atuam na investigação da morte de Neil Correa da Silva, 65, que teria ingerirido uma suposta feijoada envenenada. O morte aconteceu em abril deste ano e o corpo de Neil foi exumado nesta quinta-feira (9) para exames.

Autoridades suspeitam de que o idoso tenha sido envenenado por uma mulher apontada por juiz e delegado como "verdadeira serial killer". Ana Paula Veloso Fernandes está presa preventivamente desde setembro, suspeita da morte de outras três pessoas, todas por envenenamento.