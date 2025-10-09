Mulher é suspeita de matar o pai com feijoada envenenada

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (8) Michele Paiva da Silva, de 43 anos, apontada como suspeita de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, com uma feijoada envenenada. O crime aconteceu em abril, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), e a prisão foi efetuada em Guarulhos, na Grande São Paulo. As informações são do SBT News.

De acordo com a investigação, Neil teria sido envenenado durante um almoço em família. A morte, inicialmente tratada como suspeita, passou a ser investigada como homicídio após a coleta de novas provas.