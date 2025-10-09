Mulher é suspeita de matar o pai com feijoada envenenada

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (8) Michele Paiva da Silva, de 43 anos, apontada como suspeita de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, com uma feijoada envenenada. O crime aconteceu em abril, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), e a prisão foi efetuada em Guarulhos, na Grande São Paulo. As informações são do SBT News.
De acordo com a investigação, Neil teria sido envenenado durante um almoço em família. A morte, inicialmente tratada como suspeita, passou a ser investigada como homicídio após a coleta de novas provas.
A polícia descobriu que o caso pode ter ligação com outros três assassinatos registrados em Guarulhos, todos com indícios de participação do mesmo grupo criminoso. Uma das pessoas já presas em São Paulo apontou Michele como uma das envolvidas na morte do pai.
O tipo de veneno usado ainda está sob análise pericial, e o resultado dos exames deve confirmar a substância utilizada.
Michele foi levada ao sistema prisional e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.