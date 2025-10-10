Indonésia vai vetar atletas de Israel no Mundial, diz ministro

O governo da Indonésia, país que vai sediar o próximo Mundial de Ginástica, vai rejeitar a participação de atletas de Israel na competição.

O ministro da Justiça do país asiático, Yusril Ihza Mahendra, sinalizou o veto em entrevista publicada pela AP (Associated Press). O torneio será disputado entre 19 e 25 de outubro.

"O governo não concederá vistos a ginastas israelenses que pretendam participar do Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Jacarta", disse Yusril Ihza Mahendra.