Trump anuncia acordo entre Israel e Hamas por paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que Israel e o Hamas concordaram com a “primeira fase” de um plano de paz para encerrar o conflito em Gaza, mediado por Egito, Catar e Turquia. Segundo ele, o entendimento marca o início de um processo “histórico” para pôr fim à guerra e garantir a libertação dos reféns ainda mantidos pelo grupo palestino.

Em comunicado, Trump disse que o acordo inclui a liberação de todos os reféns israelenses, a retirada de tropas israelenses até uma linha mutuamente acordada e a implementação de um cessar-fogo imediato. “Israel e o Hamas assinaram a primeira fase de um grande acordo. Todos os reféns serão libertados, e o cessar-fogo começará de forma imediata”, declarou o presidente em postagem na rede Truth Social.

De acordo com a Reuters e a Associated Press, vinte reféns vivos devem ser libertados nas primeiras 72 horas após a assinatura formal do acordo, prevista para ocorrer no Egito, com a presença de representantes internacionais. A troca de prisioneiros palestinos também faz parte da primeira etapa: Israel deverá libertar detentos capturados desde o início da ofensiva, incluindo alguns condenados à prisão perpétua.