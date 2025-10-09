09 de outubro de 2025
Maioria rejeita reeleição de Lula e quer novo nome da direita

76% dos entrevistados acham que Bolsonaro deveria apoiar outro candidato nas próximas eleições.
A maioria dos brasileiros acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria tentar a reeleição em 2026. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (9), 56% dos entrevistados são contra uma nova candidatura, enquanto 42% apoiam a ideia.

Apesar disso, Lula ainda lidera todos os cenários eleitorais testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No principal cenário, ele aparece com 35% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26%, e Ratinho Júnior (PSD), com 10%.

O levantamento também mostra que 76% dos entrevistados acham que Bolsonaro deveria apoiar outro candidato nas próximas eleições — o mesmo índice registrado em setembro.

Entre os perfis ouvidos, 96% dos eleitores lulistas defendem que o presidente tente a reeleição, enquanto 97% dos bolsonaristas são contrários à reeleição do atual presidente. Já entre os indecisos, dois terços preferem que Lula não volte a disputar o cargo.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 2 e 5 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

