Aprovação e rejeição a Lula ficam lado a lado de novo

Pela primeira vez desde janeiro, o governo Lula voltou a registrar empate técnico entre aprovação e desaprovação, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (8). O levantamento mostra que 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam -- a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Em janeiro, a distância entre os dois indicadores também era mínima (49% contra 47%), mas, entre fevereiro e setembro, a desaprovação se manteve à frente. O pior momento para o governo foi em maio, quando 57% avaliavam Lula negativamente e 40%, positivamente, uma diferença de 17 pontos.