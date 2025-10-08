Aprovação e rejeição a Lula ficam lado a lado de novo

Pela primeira vez desde janeiro, o governo Lula voltou a registrar empate técnico entre aprovação e desaprovação, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (8). O levantamento mostra que 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam -- a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Em janeiro, a distância entre os dois indicadores também era mínima (49% contra 47%), mas, entre fevereiro e setembro, a desaprovação se manteve à frente. O pior momento para o governo foi em maio, quando 57% avaliavam Lula negativamente e 40%, positivamente, uma diferença de 17 pontos.
A sondagem, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas entre 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.
Aprovação x desaprovação
Aprova: 48% (eram 46% em setembro)
Desaprova: 49% (eram 51%)
Não sabem/não responderam: 3% (eram 3%)
Mulheres e católicos voltam a apoiar
Entre as mulheres, Lula voltou a ter saldo positivo: 52% aprovam e 45% desaprovam, após empate no levantamento anterior. O mesmo ocorreu entre os católicos, que voltaram a apoiar majoritariamente o presidente (54% a 44%).
Renda e idade
O grupo de maior renda (acima de cinco salários mínimos) apresenta agora um cenário de empate — 52% desaprovam e 45% aprovam —, revertendo a ampla rejeição de setembro (60% a 37%). Entre pessoas de 35 a 59 anos, a aprovação subiu de 46% para 51%, invertendo a tendência negativa. Já entre os idosos (60+), há equilíbrio: 50% aprovam e 46% desaprovam.
Escolaridade
Entre quem tem até o ensino fundamental, a vantagem da aprovação cresceu: 59% avaliam o governo positivamente, contra 37% que desaprovam. Nos demais níveis de escolaridade, os números oscilaram dentro da margem de erro.
Religião
Enquanto os católicos voltaram a demonstrar apoio, os evangélicos seguem majoritariamente críticos à gestão petista: 63% desaprovam e 34% aprovam.
Bolsa Família
O governo mantém desempenho sólido entre beneficiários do Bolsa Família: 67% de aprovação e 31% de desaprovação — o melhor saldo do ano. Entre quem não recebe o benefício, 53% desaprovam e 44% aprovam.
Outros temas
A pesquisa também perguntou sobre a imagem de Lula após o encontro com Donald Trump na ONU: 49% acham que o presidente saiu fortalecido, e 27%, enfraquecido. Já 79% dos entrevistados apoiam a proposta de isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.
Avaliação geral
Na avaliação global, o governo teve leve melhora: 33% o consideram positivo (eram 31%), 37% negativo (eram 38%) e 27% regular (eram 28%).