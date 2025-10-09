09 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
OUTRO CASO

Polícia investiga erro médico em caso de morte na banheira

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/SBT News
Família suspeita que erro médico durante o atendimento hospitalar possa ter agravado o quadro.
Família suspeita que erro médico durante o atendimento hospitalar possa ter agravado o quadro.

A jovem Gabriele Cristine, de 24 anos, morreu após sofrer queimaduras graves enquanto usava a banheira dum quarto de motel em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A família suspeita que um erro médico durante o atendimento hospitalar possa ter agravado o quadro. As informações são do SBT News.

Leia mais: Drogas e banheira quente mataram casal em motel, diz perícia

De acordo com familiares, Gabriele foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde teve complicações que, segundo eles, não foram tratados adequadamente.

O hospital negou qualquer falha no atendimento e afirmou, em nota, que a morte da jovem decorreu da gravidade das queimaduras.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e apurar se houve negligência médica e problemas no sistema de aquecimento da banheira. Peritos devem analisar o equipamento nos próximos dias.

Comentários

Comentários