Polícia investiga erro médico em caso de morte na banheira

A jovem Gabriele Cristine, de 24 anos, morreu após sofrer queimaduras graves enquanto usava a banheira dum quarto de motel em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A família suspeita que um erro médico durante o atendimento hospitalar possa ter agravado o quadro. As informações são do SBT News.

De acordo com familiares, Gabriele foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde teve complicações que, segundo eles, não foram tratados adequadamente.